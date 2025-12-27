Anlage im Blick 27.12.2025 19:43:14

Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Vor Jahren in Toncoin investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 26.12.2024 kostete Toncoin 5,719 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 174,86 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 1,553 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,85 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1,437 USD. Bei 5,798 USD erreichte der Coin am 28.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

