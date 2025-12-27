|Anlage im Blick
|
27.12.2025 19:43:14
Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Am 26.12.2024 kostete Toncoin 5,719 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in TON zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 174,86 Toncoin. Da sich der Wert eines Coins am 26.12.2025 auf 1,553 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,85 Prozent verringert.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 bei 1,437 USD. Bei 5,798 USD erreichte der Coin am 28.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1772
|
-0,0011
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
184,2229
|
0,5729
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,8724
|
0,0006
|
|
0,07
|Schweizer Franken
|
0,9292
|
0,0015
|
|
0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,1494
|
-0,0109
|
|
-0,12