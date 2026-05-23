Investment im Blick 23.05.2026 19:43:12

Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Toncoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Toncoin-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in TON investiert hat, hat nun 28,51 Toncoin im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52,26 USD, da sich der Wert von Toncoin am 22.05.2026 auf 1,833 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,74 Prozent eingebüßt.

Bei 1,202 USD erreichte der Coin am 01.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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