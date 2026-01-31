Investmentbeispiel 31.01.2026 19:43:13

Toncoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Einstieg gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in TONinvestiert, wäre er nun im Besitz von 2 850,58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,455 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 148,48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,52 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,312 USD und wurde am 31.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 01.02.2025 erreicht und liegt bei 4,621 USD.

Redaktion finanzen.net

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

