|
31.01.2026 19:43:13
Toncoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in TONinvestiert, wäre er nun im Besitz von 2 850,58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,455 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 148,48 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 58,52 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,312 USD und wurde am 31.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 01.02.2025 erreicht und liegt bei 4,621 USD.
Redaktion finanzen.net
