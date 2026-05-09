Toncoin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Vor 5 Jahren kostete ein Toncoin 3,508 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 285,06 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 2,525 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 719,73 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 719,73 USD entspricht einer negativen Performance von 28,03 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net