|Rentable TON-Investition?
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09.05.2026 19:43:13
Toncoin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Vor 5 Jahren kostete ein Toncoin 3,508 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in TON investiert, befänden sich nun 285,06 Toncoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von TON-USD gestern auf 2,525 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 719,73 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 719,73 USD entspricht einer negativen Performance von 28,03 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 01.03.2026 bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,575 USD und wurde am 01.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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