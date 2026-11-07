|Krypto-Invest unter der Lupe
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07.11.2026 19:43:13
Toncoin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3,508 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,51 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 31,36 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,100 USD belief. Damit wäre die Investition 68,64 Prozent weniger wert.
Am 07.11.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,087 USD. Am 07.05.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.
Redaktion Finanzen.net
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