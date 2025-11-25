25.11.2025 13:26:30

Top US Bitcoin Miner Plunges Amid BTC Correction— Momentum Score Hits Bottom Decile

This article Top US Bitcoin Miner Plunges Amid BTC Correction— Momentum Score Hits Bottom Decile originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1575
0,0048
0,42
Japanischer Yen
180,5835
-0,1665
-0,09
Britische Pfund
0,8778
-0,0013
-0,15
Schweizer Franken
0,9336
0,0020
0,21
Hongkong-Dollar
8,9999
0,0311
0,35
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- US-Börsen wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Dienstag fester. Anleger an den US-Börsen halten sich zurück. In Fernost waren am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen