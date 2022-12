Trader prognostizieren, dass diese disruptive Kryptowährung 2023 um das 15-fache steigen könnte

Eine neue Kryptowährung startet Mitte Dezember in den Presale und Trader sehen zunehmend starkes Kurspotenzial beim neuen Move-2-Earn-Coin. Denn der FightOut Presale startete mit einem Raising Capital von 1,5 Millionen $ am ersten Tag überaus erfolgreich in den Vorverkauf. Doch nicht nur nicht die bereits zu Beginn hohe Nachfrage im Presale konkretisiert das Zukunftspotenzial, das sich für Früh-Investoren auch in deutlichen Kursgewinnen ausdrücken könnte.

Denn das gesamte Move-2-Earn-Konzept wirkt wie eine Weiterentwicklung bereits bestehender Coins in diesem Marktsegment. Während bereits STEPN Anfang des Jahres mit dem Presale fulminant in die Top 100 des globalen Kryptomarkts aufstieg, könnte FightOut dank umfassenderem Konzept das viel bessere Projekt sein.

FightOut möchte Fitness & Move-2-Earn revolutionieren

„Move-to-Earn (M2E) hat den Web3-Bereich revolutioniert, indem es den Nutzern ermöglicht, einen monetären Wert aus einem aktiven Lebensstil zu ziehen, anstatt dass der gesamte Wert direkt an den Geschäftsanbieter geht. Die Gamification der Bewegung hat Tausende dazu motiviert, positive Gewohnheiten zu entwickeln und die ersten Schritte in Richtung eines gesunden Lebensstils zu unternehmen. Die derzeitigen M2E-Plattformen erfassen jedoch meist nur die Schritte und nicht die Bewegungen, die den Nutzern tatsächlich wichtig sind. Außerdem verhindern hohe Einstiegshürden in Form von Web3-Kenntnissen und teuren Einsteiger-NFTs eine massenhafte Akzeptanz.“

Der Anspruch von FightOut ist im Whitepaper klar formuliert. Denn die neue Kryptowährung FightOut (FGHT) möchte die attraktive Fitnessbranche revolutionieren. Hier evaluiert man den Status quo als wenig zufriedenstellend, der von einer mangelnden Begeisterung der Bevölkerung geprägt ist, sodass neue Lösungen entstehen. Doch auch diese bieten bestenfalls partielle Verbesserungen, eine umfassende Erneuerung der Fitness- und Gesundheitsbranche soll dank innovativer Technologie erfolgen. Denn auch der zweifelsfrei zukunftsträchtige Move2Earn-Trend kämpft mit einigen Herausforderungen, da etablierte Coins wie STEPN beispielsweise nur die Schritte tracken.

Doch die gesundheitsbewusste und sportaffine Bevölkerung möchte weitaus mehr als einen Spaziergang unternehmen. Vielmehr ist der Trend zu Fitness & Sport intakt. Diese Bedürfnisse muss Move2Earn abbilden – FightOut wählt einen umfassenden Ansatz, bei welchem alle sportlichen Aktivitäten getrackt werden können.

Zukunftsträchtige Kombination von Web3 und realen Fitnessstudios

Insbesondere die Kombination aus einer Smartphone-Applikation und den realen Fitnessstudios scheint ein vielversprechender Ansatz, um ganzheitlich die Fitnessbranche aufzuräumen. Im Mittelpunkt von FightOut steht die Metaverse-orientierte Web3-Applikation, ohne auf den Aufbau neuer High-End-Fitnessstudios zu verzichten, die auch Co-Working-Spaces und Fitness-Restaurants umfassen werden. In den nächsten Jahren möchte man von verschiedenen Wachstumstrends profitieren:

Fitness-Apps (von 5,1 Milliarden $ in 2021 auf 15,2 Milliarden $ in 2028)

Virtuelle Fitness (von 6,04 Milliarden $ in 2019 auf 59,23 Milliarden $ in 2027)

Fitness Clubs (von 96,7 Milliarden $ in 2019 auf 147 Milliarden $ in 2024)

Metaverse (von 100 Milliarden $ in 2022 auf 1,5 Billionen $ in 2029)

Derartige Wachstumstrends können erfahrungsgemäß den Kurs einer Kryptowährung antreiben. Da FightOut (FGHT) mehrere Trends anvisiert, könnte man es auch verkraften, wenn das Wachstum partiell schwächer verläuft.

Attraktive Boni für Presale-Investoren: Investment schon vor ICO um bis zu 50 % steigern

Früh-Investoren müssen für eine attraktive Rendite gar nicht bis auf den ICO in 2023 warten. Vielmehr kann man attraktive Boni erhalten, wenn man FGHT Token im Presale kauft. Beispielsweise erhält man für 500 $ schon einen 10 % Bonus. Wer sogar 50.000 $ investiert, wird mit einem Bonus von 25 % auf die erhaltenen Token belohnt.

Diese Vergütungen lassen sich noch steigern, wenn man den Token sperren lässt – ergo nicht verkaufen kann. Wer sich für eine Lock-up-Periode von bis zu 24 Monaten entscheidet, kann theoretisch weitere 25 % FGHT Token als Vergütung bekommen. Verschiedene Staffelungen sind im FightOut Presale denkbar, sodass Investoren ihr Belohnungsprogramm individuell zusammenstellen können.

Die verschiedenen Wachstumsmärkte, auf welche FightOut abzielt, machen den nativen FGHT Token überaus zukunftsträchtig. Da scheint es wenig verwunderlich, dass Trader eine 15x Performance in 2023 prognostizieren, wenn man sich beispielsweise den Erfolg des M2E-Token STEPN anschaut.

Aktuell können Investoren direkt über die Website günstig die FGHT Coins für 0,01665002 $ kaufen und erhalten somit für jeden US-Dollar rund 60 FGHT. Wer jetzt FightOut kauft, zielt nicht nur auf eine positive Rendite ab, sondern wird Teil einer zukunftsträchtigen, gesundheitsbewussten Bewegung. Wie sagen die Macher hinter FightOut im Whitepaper:

„Wir entwickeln FightOut, eine M2E-Fitness-App und Fitnessstudio-Kette, die den Fitness-Lifestyle spielerisch vermittelt. Nutzer werden für das Absolvieren von Workouts und Herausforderungen, das Sammeln von Abzeichen und das Wachsen der Community belohnt.“

