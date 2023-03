Trading-Wissen 📈 : Alles über BNB Greenfield, dem dezentralen Datenspeicher von Binance!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Anfang des Jahres veröffentlichte Binance sein neuestes Projekt, BNB Greenfield, ein speicherbasiertes Web 3.0 Netzwerk auf der BNB Chain. Greenfield ist ein Datenspeicher in einem verteilten Netzwerk und erlaubt Anwendern das Monetarisieren ihrer persönlichen Daten. Verbrauchern soll damit im Rahmen von Web 3.0 die Souveränität über ihre Daten möglich sein, was in vielen anderen Projekten ebenfalls ein großes Thema ist.

Web 3.0 beendet, so die langfristigen Pläne, die Datensilos von monopolistischen Konzernen und geht dahin zurück, wofür das Internet eigentlich gedacht war. Internet for the People!

BNB-Greenfield: Blockchain-Speichermedium für Datenhoheit

BNB-Token für die Nutzung von BNB Greenfield notwendig

Erlaubt Datensteuerung und Monetarisierung von Daten

Ist eine von nun drei Blockchains im BNB Ökosystem

Was ist BNB Greenfield?

Auf die Speicherinfrastruktur Greenfield greifen Benutzer über Smart Contracts zu, das System arbeitet vollständig dezentral und ist Teil des Ökosystems von BNB Chain. Langfristig soll auf Greenfield eine Datenökonomie entstehen, in der Benutzer und dezentrale Apps Daten mit sicheren Eigentumsnachweisen erstellen, speichern und austauschen können.

Had a blast introducing @EthereumDenver to BNB Greenfield. Thanks to everyone who attended, and we're excited to continue this rollout pic.twitter.com/K4LH1nF1kq — BNB Chain (@BNBCHAIN) March 7, 2023

Die Datenhoheit über die eigenen privaten Daten zu haben und ihre Verwendung vollständig steuern und kontrollieren zu können, ist ein Wunsch vieler Internet User weltweit. Die speicherorientierte Blockchain BNB Greenfield stellt dafür ein dezentrales Netzwerk aus Speicheranbietern bereit. Die Speicherung der Daten erfolgt dabei außerhalb der eigentlichen Blockchain bei den Anbietern der einzelnen Speicherlösungen.

Wie funktioniert BNB Greenfield?

Neben der BNB Beacon Chain und der BNB Smart Chain wird BNB Greenfield die dritte Blockchain im öffentlichen Ökosystem von Binance sein. Für seine Verwendung wird der BNB-Token benötigt. Dieser berechtigt Benutzer die Speicherung seiner Daten im verteilten Netzwerk und gibt ihnen Zugriff auf diese Daten über Smart Contracts auf der BNB Smart Chain.

Die Daten können auch zu Geld gemacht werden, denn ähnlich wie bei einem Web 2.0 Cloud-Speicherdienst (z.B. DropBox) können andere Benutzer, sofern sie eine BNB-Adresse und BNB-Token besitzen, auf die gespeicherten Daten auf BNB Greenfield zugreifen. Damit entstehen neue Geschäftsmodelle für einen Daten-Marktplatz.

Benutzer können mit einem Proof-of-Challenge-Check auf BNB Greenfield überprüfen, ob ihre Daten korrekt gespeichert sind. Dezentrale Anwendungen von BNB Greenfield können Benutzern bei der Monetarisierung ihrer Daten helfen, in dem das dezentrale Speichersystem mit Web 3.0 Anwendungen und Produkten interagiert.

Was ist ein Proof-of-Challenge?

In der Computersicherheit umfasst die Challenge-Response-Authentifizierung eine Reihe von Protokollen, die verwendet werden, um digitale Assets und Dienste vor nicht autorisierten Benutzern, Programmen oder Aktivitäten zu schützen. Das einfach zu implementierende Cybersicherheitstoll erkennt verdächtiges Verhalten oder blockiert bestimmte Programme, um vertrauliche Informationen zu sichern.

Zero-Knowledge-Passwörter gehören ebenfalls zu den Methoden, genau wie ein Secure Shell SSH Protokoll, das separate öffentliche Schlüssel nutzt, um Kommunikation zwischen Servern zu sichern. Beim Proof-of-Challenge ist die Challenge, also die Aufgabe, die gelöst werden muss, in dem Smart Contract hinterlegt. Wie genau die Challenge aussieht, kann individuell festgelegt werden. Die einfachste Form einer Challenge wäre die Abfrage des Passworts.

Da die Aufgaben oder Herausforderungen beim Proof-of-Challenge nicht nur auf Fragen und Antworten oder Passwörter beschränkt sind, können komplexe Aufgaben entstehen und auch die Entschlüsselung von Codes umfassen. Die Anfragen kommen dabei nicht nur von Personen, sondern wie im Falle von BNB Greenfield, beispielsweise von einer mobilen Anwendung die Zugriff auf eine Reihe von Fotos anfordert.

https://www.researchgate.net

Mit dem Proof-of-Challenge, der die Integration einer Challenge-Response-Authentifizierung bedingt, kann dann im Falle der nicht gelösten Challenge der Zugriff darauf verweigert werden.

Wie sieht die Zukunft von BNB Greenfield aus?

Mit der Möglichkeit, die Berechtigung für den Zugriff auf persönliche Daten in einer nativen Smart-Contract-fähigen Umgebung zu konfigurieren, entsteht ein völlig neuer Mechanismus, aus dem unzählige potenzielle Geschäftsmodelle entstehen können. Die Nutzung von BNB Greenfield ist sowohl für private Benutzer als auch Unternehmen möglich. Letztere könnten beispielsweise ihre Webseiten über BNB Greenfield hosten und bereitstellen.

Allerdings müssen Benutzer dafür bezahlen und zwar mit dem BNB-Token, der dadurch zusätzliche Anwendungsfälle erhält. Das dürfte auch dem Kurs von BNB gut tun, denn erfahrungsgemäß ist jeder Nutzen und Mehrwert auch positiv im Kurs abzulesen.

Das Binance Blockchain Ökosystem

BNB Beacon Chain = Governance BNB Smart Chain = Entwicklung von Smart Contracts BNB Greenfield = Dezentrales Speichernetzwerk

Was sind die Vorteile von BNB Greenfield?

Der Mehrwert von BNB Greenfield liegt in der Verwendung und Steuerung der Daten in einer bisher nie da gewesenen Art und Weise, bei der der Benutzer die vollständige Kontrolle in den Händen hält.

Über eine native Cross-Chain-Bridge können alle auf BNB gespeicherten Daten problemlos an die BNB Smart Chain übertragen werden und sie damit im Ökosystem vollständig nutzbar machen. Es gibt auch einen Cross-Chain-Mechanismus zur EVM, der vom ersten Tag an eine EVM-kompatible Smart Contract Integration bietet, so dass Web 3.0 Entwickler mit ihren bekannten Tools die Entwicklung beginnen können.

Darüber hinaus ermöglicht Greenfield Benutzern, BNB-Token direkt zu verwenden. Sie können damit Konten eröffnen und nahtlos mit dem BNB-Ökosystem interagieren, ohne den zugrunde liegenden komplizierten Mechanismus verstehen zu müssen.

Mit Replikation und paralleler Optimierung bietet Greenfield viel schnellere Upload- und Download-Geschwindigkeiten für Benutzer.

Benutzer können sich mit anonymen kryptografischen Schlüsseln, den IDs, anmelden. Das sichert ihnen Privatsphäre zu und schützt gleichzeitig ihre Daten.

Das Konzept des Dateneigentums und der damit verbundenen Zugriffsberechtigung wird erstmals auf einem Speichermedium angeboten. Über BSC Smart Contract und die Cross-Chains-Lösungen bringt das viele neue Geschäftsmöglichkeiten in den Bereich der Datenökonomie.

Mit Pay-per-Use erhalten Benutzer die Freiheit, für die Speicherung und den Abruf der Daten zu bezahlen. Das System basiert auf einem Stream-Payment.

Wie wird BNB Greenfield verwendet?

Benutzer können mit BNB Greenfield folgende Prozesse ausführen:

Mit anonymen kryptografisch basierten Schlüsseln (IDs) anmelden

Daten erstellen, lesen und mit einer Benutzeroberfläche ausführen

Die Ausführung der UX ähnelt der von modernen Cloud-Speicherdiensten

Vollständige Kontrolle der persönlichen Daten, manuell und programmgesteuert

Erschließung neuer, innovativer und transparenter Web 3.0 Geschäftsmodelle

Nutzung der privaten Daten zum eigenen finanziellen Vorteil

BNB Chain is excited to announce the release of the BNB Greenfield whitepaper.



This new standard in Web3 data ownership and utility introduces a new structural and economic paradigm for data in the #Web3 era.https://t.co/6IZH1bJevW



[1/7] … pic.twitter.com/tlCi77ZwPb — BNB Chain (@BNBCHAIN) February 1, 2023

Anwendungsmöglichkeiten von BNB Greenfield

Mögliche Anwendungsfälle laut dem Whitepaper von BNB Greenfield sind:

Persönlicher Cloud-Speicher

Hosten und Bereitstellen von Webseiten

Entwicklung neuer Sozialer Medien

Speichern von Terabytes an Daten aus BNB Smart Chain und L2-Rollups

Veröffentlichung von Content über die BNB Smart Chain gegen Kosten

Dezentrale Abstimmungs- und Governance-Ideen mit Token

Warum veröffentlicht Binance jetzt BNB Greenfield?

BNB Chain ist eines der größten Blockchain-Ökosysteme mit den aktivsten Benutzern und rund 1 Million täglich aktiver Adressen im Jahr 2022. Bisher nutzen Gaming- und NFT-Projekte verschiedene Speicherlösungen wie beispielsweise den zentralisierten Speicherdienst von AWS, aber auch dezentrale Lösungen wie Filecoin. Abgespeichert werden dort Spieldaten oder NFT-Daten in Form von JPG-Bildern oder Streaming-Dateien.

Während zentralisierte Speichersysteme oft Bedenken bei Benutzern hinsichtlich einer Zensur oder Monopolstellung mit sich bringen, sind dezentralisierte Speicherlösungen häufig nicht interoperabel, bieten eine schlechte Benutzererfahrung oder geringe Leistung.

BNB Greenfield will die Probleme der beiden bestehenden Systeme lösen und verwendet dafür als Teil des BNB Ökosystems seinen nativen BNB-Token.

BNB Greenfield kommt genau zur richtigen Zeit, denn die Entwicklung von Web 3.0 nimmt Fahrt auf. Die Blockchain kann der Türöffner zu einer völlig neuen Welt werden, in der innovative und transparente Web 3.0 Geschäftsmodelle für dezentrale Apps bereit stehen. Transparenz und Dateneigentum sind der nächste Schritt, um das volle Potenzial von Web3 auszuschöpfen.

In BNB Greenfield kann man nicht investieren, aber in diese Projekte!

Wenn Sie sich jetzt für das Trading investieren, steht BNB Greenfield leider nicht dafür zur Verfügung. Aber alternativ könnten diese Krypto Pre-Sales aus dem Bereich Web 3.0 zum Investieren interessant sein:

C+Charge ist für Halter von E-Autos eine möglicherweise ideale Gelegenheit, in die Welt des Tradings einzusteigen und gleichzeitig als Teil des Impact Investing einen wirklichen Teil zum Klimaschutz beizutragen. Wer ein E-Auto fährt, kennt die Problematik mit den unterschiedlichen Bezahlsystemen und verschiedenen Anbieter. C+Charge macht damit Schluss und bietet ein einheitliches Bezahlsystem für alle Ladepunkte im öffentlichen Raum. Jede Aufladung wird darüber hinaus belohnt, und zwar in Form von Punkten, die anschließend in Emissionsgutschriften umgewandelt werden können. Diese sind wichtig für die Industrie, denn mit ihnen haben sie die Erlaubnis, schädliche Treibhausgase über ihrem zugelassenen Kontingent in die Umwelt zu entlassen. Die begrenzte Verfügbarkeit von Assets führt in der Regel dazu, dass der Preis gemäß der Angebot/Nachfrage Regel steigt. Das könnte auch bei C+Charge der Fall sein, denn die Netto-Null-Strategie ist nur zu erreichen, wenn die Anstrengungen verstärkt werden. Und genau deshalb werden die Emissionsgutschriften, auch als CO₂-Zertifikate bezeichnet, in ihrer Anzahl verringert und in ihrem Preis durch die Bundesregierung erhöht. Doch bei C+Charge geht es auch um den wirklichen Effekt, den das Investieren in das Projekt auslöst. Denn ein Teil der Transaktionsgebühren fließt in den Ausbau der notwendigen Infrastruktur, damit E-Autos noch mehr akzeptiert werden. Denn das verringert den Ausstoß von Treibhausgasen durch den täglichen Verkehr, einem der größten Verursacher der Klimakrise. Der Utility-Token $CCGH ist im Pre-Sales günstig erhältlich.

Fazit: BNB Greenfield ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu größerer Datenunabhängigkeit, Datenhoheit und innovativer Möglichkeiten für Benutzer, Entwickler und die Web 3.0 Community. BNB Greenfield ist so aufgebaut, dass es sowohl die Web2- als auch die Web3-Community einbezieht. Obwohl die Gebühren in BNB bezahlt werden, werden sie in USD berechnet, was den Benutzern ein konsistentes Verständnis der Kostenstruktur von BNB Greenfield bietet.

Anleger, die gerne in ein interessantes Projekt wie Greenfield investieren möchten, sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen, in ein junges Krypto Start-up wie Fight Out oder C+Charge zu investieren. Beide Projekte widmen sich dem Web 3.0 und Anwendungen, die innovative Technologien wie Metaverse oder Tokenisierung in ihre Entwicklungen einbeziehen.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/