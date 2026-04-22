Tron: So hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

Am 21.04.2021 lag der Kurs von Tron bei 0,1229 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 813,52 Tron in seinem Portfolio. Die gehaltenen Tron wären gestern 270,76 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,3328 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 170,76 Prozent zugenommen.

Am 25.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2419 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3664 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net