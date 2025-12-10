|Krypto-Performance im Blick
|
10.12.2025 11:03:13
Tron: So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt
Tron kostete gestern vor 5 Jahren 0,028734 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TRX vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3 480,20 Tron. Die gehaltenen Tron wären am 09.12.2025 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,2823 USD 982,51 USD wert gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 882,51 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.03.2025 bei 0,2122 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0,3664 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1693
|
0,0001
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
182,41
|
0,0300
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8738
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9354
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,0967
|
0,0003
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.