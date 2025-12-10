Krypto-Performance im Blick 10.12.2025 11:03:13

Tron: So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Tron: So hätte sich eine Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Vor Jahren Tron gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Tron kostete gestern vor 5 Jahren 0,028734 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TRX vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3 480,20 Tron. Die gehaltenen Tron wären am 09.12.2025 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,2823 USD 982,51 USD wert gewesen. Das entspricht einer Zunahme von 882,51 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 16.03.2025 bei 0,2122 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0,3664 USD.

