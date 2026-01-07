|Wertentwicklung geprüft
|
07.01.2026 11:03:13
Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Tron wurde am 06.01.2021 zu einem Wert von 0,030746 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 252,46 Tron. Die Anlage hätte nun einen Wert von 956,08 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.01.2026 auf 0,2940 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +856,08 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tron am 22.08.2025 bei 0,3664 USD..
Redaktion finanzen.net
