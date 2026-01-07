Wertentwicklung geprüft 07.01.2026 11:03:13

Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Tron: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tron-Engagement verdienen können.

Tron wurde am 06.01.2021 zu einem Wert von 0,030746 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 252,46 Tron. Die Anlage hätte nun einen Wert von 956,08 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.01.2026 auf 0,2940 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +856,08 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tron am 22.08.2025 bei 0,3664 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,165
-0,0031
-0,26
Japanischer Yen
182,73
-0,2500
-0,14
Britische Pfund
0,8676
-0,0001
-0,01
Schweizer Franken
0,9314
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,0771
-0,0161
-0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen