Tron: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Tron-Investition gewesen.

Vor 1 Jahr wurde Tron bei 0,2285 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4 376,70 TRX im Depot. Die gehaltenen Tron wären gestern 1 380,75 USD wert gewesen, da sich der TRX-USD-Kurs auf 0,3155 USD belief. Damit wäre die Investition 38,07 Prozent mehr wert.

Bei 0,2362 USD erreichte TRX am 10.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net