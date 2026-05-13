|TRX-Investition im Blick
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13.05.2026 11:03:14
Tron: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient
Gestern vor 5 Jahren notierte Tron bei 0,1214 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 824,02 Tron in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 287,60 USD, da sich der Wert von Tron am 12.05.2026 auf 0,3490 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 187,60 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief von TRX liegt derzeit bei 0,2636 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Am 22.08.2025 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.
Redaktion finanzen.net
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