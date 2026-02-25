Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Lukrativer TRX-Einstieg? 25.02.2026 11:03:13

Bei einem frühen Engagement in Tron hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Tron war am 24.02.2025 0,2400 USD wert. Bei einer Investition von 1 000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 4 166,44 Tron. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,2833 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 180,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,04 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 16.03.2025 erreicht und liegt bei 0,2122 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Tron am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

