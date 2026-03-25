|Hochrechnung
|
25.03.2026 11:03:13
Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Am 24.03.2023 kostete Tron 0,063478 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 157 535,32 TRX im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 24.03.2026 48 227,66 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3061 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 382,28 Prozent zugenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.04.2025 bei 0,2285 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1563
|
-0,0051
|
|
-0,44
|Japanischer Yen
|
184,29
|
-0,0200
|
|
-0,01
|Britische Pfund
|
0,8653
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9152
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0381
|
0,0006
|
|
0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.