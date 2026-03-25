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Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Tron verdienen können.

Am 24.03.2023 kostete Tron 0,063478 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 157 535,32 TRX im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 24.03.2026 48 227,66 USD wert gewesen, da der TRX-USD-Kurs bei 0,3061 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 382,28 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.04.2025 bei 0,2285 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

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