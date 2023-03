Trotz Bankenkrise: Europäische Zentralbank (EZB) erhöht Leitzins um weitere 0,5 % – Was bedeutet das für Bitcoin und den Krypto-Markt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bis vor 2 Wochen war es noch klar, in den letzten Tagen hatten allerdings schon einige Marktteilnehmer gehofft, dass die EZB aus der Lage in den USA Rückschlüsse auf Europa ziehen würde und vielleicht kleinere Schritte bei den Zinsanpassungen gehen würde. Nachdem Banken in den USA reihenweise in Schieflage geraten, sind in dieser Woche auch erste Ausblühungen des Problems in Europa zu sehen. Die Credit Suisse gerät in der Schweiz in Schwierigkeiten und muss sich bis zu 50 Milliarden Franken leihen, doch wie es aussieht, ist Christine Lagarde davon nicht beeindruckt. Die Präsidentin der europäischen Zentralbank erhöht den Leitzins um weitere 0,5 %.

Die Ereignisse überschlagen sich in den letzten Tagen. Nachdem die Silicon Valley Bank in Schieflage geraten ist, hat es nicht lange gedauert, bis zahlreiche weitere Geldhäuser finanzielle Schwierigkeiten gemeldet haben. Erst hat man gehofft, dass es sich um ein Problem der USA handeln würde, mit der Credit Suisse ist die Angst einer Bankenkrise nun auch in Europa angekommen. Kurz vor dem Zinsentscheid der EZB haben einige Beobachter nun gehofft, dass der Zinsanstieg um 0,5 %, der bis vor kurzem noch als sicher galt, doch noch gekippt werden könnte. Dem ist nicht so. Die EZB hat heute einen Anstieg des wichtigsten Leitzinses um weitere 0,5 % auf aktuell 3,5 % bestätigt. Auch der Einlagezins wird um weitere 0,5 % angehoben.

Es ist ein Balanceakt zwischen der Eindämmung der Inflation und der Bewahrung des Bankensektors vor einer schweren Krise. Die Europäische Zentralbank versichert aber, dass die Lage in Europa nicht mit der in den USA vergleichbar wäre und die Banken stabil sind. Ob sich das bewahrheitet oder nicht, werden die nächsten Wochen zeigen. Der nächste Zinsentscheid ist für Mai geplant und auch hier war bis vor kurzem noch sicher, dass es eine weitere Anpassung um 0,5 % auf 4 % geben wird. Nach den jüngsten Entwicklungen wird aber deutlich, dass eine Vorhersage so weit in die Zukunft unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich ist und sich die Lage Tag für Tag ändern kann.

Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Tech-Aktien und der Kryptomarkt reagieren immer sensibler als viele andere Branchen auf die Zinsentwicklungen. Bei Tech-Unternehmen sind die Entwicklungskosten extrem hoch, die großteils fremdfinanziert sind und so bei hohen Zinsen zu noch höheren Kosten führen. Im Krypto-Bereich leidet man unter der Risikobereitschaft der Anleger – wenn Zinsen hoch sind, sinkt die Risikobereitschaft und man setzt lieber auf sicherere Investments, auch wenn diese keine extrem hohen Renditen abwerfen. Langsam und beständig ist hier das Motto.

Am Stundenchart vom Bitcoin sieht man – ähnlich wie bei vielen Indizes – einen leichten Rückgang, der aber bei der größten Kryptowährung nicht ganz so heftig ausfällt, da man sich hier eher an den USA orientiert und gespannt auf den Zinsentscheid der Fed in der nächsten Woche wartet. Damit ist zu erwarten, dass es heute zwar einen leichten Dämpfer am Kryptomarkt geben dürfte, der aber nicht zu stark ausfallen dürfte. Entscheidet sich die Fed dagegen nächste Woche auch für weitere Erhöhungen des Leitzinses, könnte die Reaktion deutlich heftiger ausfallen und den Bitcoin wieder näher in Richtung 20.000 Dollar drücken.

Volatilität im Portfolio entgegenwirken

Während der Bitcoin, Ethereum und viele weitere Kryptowährungen stark von den Entwicklungen der Zentralbanken in den nächsten Tagen abhängig sind und entsprechend stark schwanken werden, kommen im ICO aktuell vielversprechende Projekte auf, die das Portfolio kurzfristig stabilisieren und sogar hohe garantierte Buchgewinne einbringen können. Der neue Meme-Coin Love Hate Inu (LHINU) ist aktuell eines der heißesten Themen in diesem Bereich und bringt bis zu seinem Launch hoch hohe nominale Gewinne ein, genauso wieder $FGHT-Token von Fight Out.

Beim $LHINU handelt es sich um einen Token, der innerhalb einer Woche weit mehr als 700.000 Dollar im Presale umgesetzt hat und aktuell sogar kurz davor steht, die 1 Million Dollar Marke zu knacken. Das neue Vote 2 Earn Konzept von Love Hate Inu könnte nicht nur die Meinungsforschungs-Industrie aufmischen, sondern hat auch Hype-Potenzial in den sozialen Medien, wenn man sich die Umfragen auf der Love Hate Inu Website ansieht.

Der $FGHT von Fight Out steht schon kurz vor dem Listing an mehreren Kryptobörsen. Ab Anfang April kann der Move 2 Earn Coin hier frei gehandelt werden und schon bald eine Kursexplosion herbeiführen. Bis dahin wird auch hier der Preis im Presale noch mehrfach angehoben und bringt Investoren, die vorher einsteigen, einen garantierten Buchgewinn bis zum Listing. Im Vorverkauf sind bereits mehr als 5,5 Millionen Dollar zusammengekommen, wodurch schnell deutlich wird, dass Fight Out das Potenzial hat, Stepn als beliebtestes Move 2 Earn Projekt abzulösen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

