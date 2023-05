Trotz erhöhter Volatilität am Kryptomarkt – Dieser Coin nutzt KI und bringt mit Sicherheit 140 % Buchgewinn ins Portfolio

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es gibt sie nicht oft, die Garantie, dass ein Investment in den nächsten Wochen im Preis steigen wird. Auch wenn viele sich das natürlich wünschen. Am Kryptomarkt ist so eine Garantie noch seltener zu beobachten. Im Gegenteil, hier sind die Märkte oft extrem volatil. So auch in der aktuellen Handelswoche, rund um die Meetings der Zentralbanken. Nicht nur die Fed tagt in dieser Woche, auch die EZB dann am Donnerstag. Trotz all der Unsicherheit, die aktuell am Kryptomarkt herrscht, gibt es einen Coin, der in den nächsten Wochen garantiert teurer wird. Und zwar gleich um 140 %. Eine Gelegenheit, wie sie sich nur selten ergibt.

Jetzt noch yPredict ($YPRED) zum günstigen Vorverkaufspreis sichern und 140 % Buchgewinn mitnehmen.

Handelssignale durch KI-gestützte Analysen

yPredict ist die neue Plattform, die mittels künstlicher Intelligenz Charts und Unmengen an Daten auswertet, um entsprechende Kursprognosen zu erstellen und Handelssignale an die Community auszugeben. Entwickler, die im Bereich KI und Big Data fit sind können mit yPredict ihre eigenen Analysemodelle entwickeln und sie der Community zur Verfügung stellen. Davon profitieren alle. Wenn die Modelle von den Usern angenommen werden, können die jeweiligen Entwickler dadurch passives Einkommen in Form YPRED-Token generieren. Damit können Nutzer sich darauf verlassen, dass solide Lösungen auch im Interesse der Anbieter sind.

Trading als bester Anwendungsfall für künstliche Intelligenz?

Über die Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz streiten sich noch viele. Während Enthusiasten schon davon ausgehen, dass innerhalb kürzester Zeit ganze Branchen verändert werden und viele Berufe sogar überflüssig werden, sieht die Bilanz bei Skeptikern noch ganz anders aus. Sprachbots, die vor allem seit ChatGPT in aller Munde sind, leisten zwar schon beeindruckendes, allerdings fehlt den Texten noch jede Emotion und das dürfte wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben.

Get ready for yPredict, a game-changer in the #crypto space! Offering reliable trading signals & research marketplace, it's the go-to platform for data analysts & AI/ML engineers. Keep an eye on #YPRED, as it could reach new heights in the coming years! #DeFi #yPredict pic.twitter.com/HQeFtCMOTb — yPredict.ai (@yPredict_ai) May 2, 2023

Während man sich im Marketing also darüber freut, dass es wohl noch lange dauern wird, bis ChatGPT und Co. einem die Arbeit wegnehmen, könnte die vermeintliche Schwäche der fehlenden Emotionen in anderen Bereichen der größte Vorteil von künstlicher Intelligenz werden. Zum Beispiel beim Trading. Hier ist es nur wichtig, dass riesige Mengen an Datan analysiert und unvoreingenommen ausgewertet werden, um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und genau hier entwickelt KI sein volles Potenzial – in Verbindung mit Big Data.

Profitiere vom Hype der künstlichen Intelligenz und sichere dir deine $YPRED-Token noch im Vorverkauf.

Technische Analysen und automatische Chartmuster-Erkennung

Der Algorithmus ist so aufgebaut, dass er Chartmuster sofort erkennt, wenn diese sich abzeichnen. Während vor allem Einsteiger hier noch unsicher sind und die Chartmuster in Echt meist nicht so schön erkennbar sind wie im Lehrbuch, erkennt die KI hinter yPredict die Muster sofort und kann entsprechende Benachrichtigungen senden. Anhand der Daten kann der Handel mit Kryptowährungen deutlich erleichtert werden. Eine Vielzahl an Positionen wird automatisch geöffnet oder geschlossen, weil viele Investoren an den gleichen markanten Kursbereichen ihre Stopps oder Orders platziert haben.

Menschen fällt es allerdings oft noch schwer, die Unmengen an Daten auszuwerten und Muster rechtzeitig zu erkennen. Vor allem wenn noch Emotionen im Spiel sind und man sich eigentlich ein anderes Ergebnis erhofft hat. Das kann mit yPredict außen vor gelassen werden. Entweder holt man sich die Modelle der Entwickler auf der Plattform zur Hilfe, die sie der Community zur Verfügung stellen, oder lässt KI-gestützte Signale als Entscheidungshilfe senden. Künstliche Intelligenz scheint wie gemacht für diesen Anwendungsfall und davon könnte yPredict schon bald stark profitieren.

Hohe Gewinne möglich

Nicht nur durch den eigenen Handel kann yPredict eine Möglichkeit schaffen, höhere Gewinne zu erzielen. Auch mit dem $YPRED-Token selbst ist es möglich, dass Anleger ihre Investition vervielfachen und extrem hohe Renditen erzielen können. Zum einen, weil der Coin aktuell noch für 0,005 USDT im Presale erhältlich ist und für 0,012 USDT an den Kryptobörsen gehandelt wird, zum anderen wegen dem Kurspotenzial nach dem Handelsstart.

Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $YPRED zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.

Allein aus der Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Vorverkaufspreis und dem Startpreis an den Kryptobörsen ergibt sich ein Buchgewinn von 140 %. Dieser könnte theoretisch direkt beim Handelsstart an den Exchanges realisiert werden. Allerdings bringen der Hype um künstliche Intelligenz und die Möglichkeiten, die yPredict für Trader liefert, langfristig gesehen noch deutlich höheres Kurspotenzial mit. Eine Rendite von weit mehr als 1.000 % ist nach dem Launch der Plattform leicht möglich. Die Vergangenheit hat auch schon oft gezeigt, dass Coins nach dem ICO an den Kryptobörsen noch deutlich höher als um das 10-fache ansteigen können.

Jetzt $YPRED noch im Presale kaufen.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.