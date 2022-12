TrueUSD: Was kann dieser Stablecoin wirklich?

Der Slogan des Stablecoins TrueUSD lautet: Trusted, Transparenz, Real-Time Attested. Wir schauen uns das mal genauer an und analysieren, wie Stablecoins wirklich die Auswirkungen von volatilen Krypto-Kursen minimieren können. Außerdem hinterfragen wir konkret die Transparenz von TrueUSD und schauen uns aktuelle Krypto Pre-Sales an, die an einen Stablecoin gebunden sind.

TrueUSD: 308.771 Adressen von Token-Inhabern

TUSD kann auf Ethereum, Tron und BSC gestakt werden

TCNH ist der Stablecoin für den chinesischen Yuan

Viele Krypto Pre-Sales sind an Stablecoins gebunden

Was ist TrueUSD?

Als Stablecoin ist TrueUSD an den USD-Kurs gekoppelt und bietet einen Schutz der Anleger, in dem der Token-Emittent die Summe der Einlagen als USD in seinen Reserven halten muss. Herausgeber des TrueUSD ist die TrustToken-Plattform, die bereits andere Stablecoins wie den TrueGBP und den TrueCHF lanciert hat. Die Hauptaufgabe des ERC-20 Tokens ist das Absichern und Minimieren von Risiken der Anleger.

Gegenüber anderen Stablecoins soll TrueUSD vor allem mehr Transparenz als seine Konkurrenten aufweisen. Das Angebot von TUSD ist bei Banken auf Treuhandkonten in Form von US-Dollar abgesichert. Auf diese Währungsreserven könnten Kunden im Falle einer Insolvenz des Unternehmens zugreifen, sofern sich an alle Regeln gehalten wird. Wie die jüngste FTX-Pleite gezeigt hat, ist das reine Vertrauen in die Aussagen des Emittenten alleine nicht viel wert.

Wie ist die Transparenz bei TrueUSD gewährleistet?

Hinter dem Begriff der Transparenz steht bei Stablecoins nicht nur die Offenlegung der Währungsreserven, sondern auch die Sicherheit für Anleger. Es geht im Kern darum, dass TrueUSD von sich aus sagt, besonders transparent und sicher im Sinne der Anleger zu handeln. Bewiesen wurde das mit dem Zusammenschluss von TrustToken und registrierten Treuhändern und Banken.

TrustToken selbst hat dabei keinen Zugriff auf die Einlagen, damit eine Zweckentfremdung durch das Unternehmen verhindert wird. Diese Maßnahme soll auch das Vertrauen der Anleger in den Stablecoin stärken. Bei regelmäßigen Prüfungen werden die Einlagen geprüft und das Ergebnis auf dem Unternehmensblog von armanino veröffentlicht. Es besteht auch die Möglichkeit, den vollständigen Bericht als PDF zu downloaden.

Das Unternehmen armanino und der Trust Explorer stehen mit Echtzeit-Daten über die Einlagen jedem interessierten Nutzer zur Verfügung.

Stablecoins waren 2022 beliebt wie nie

Laut Daten von Coin Metrics wurden 2022 über 7 Billionen US-Dollar in Stablecoins auf Blockchains transferiert. Bis Ende des Jahres sollen es voraussichtlich etwa 8 Billionen US-Dollar werden. Es wird immer deutlicher, dass Stablecoins wie der TrustUSD essenzielle Marktteilnehmer geworden sind. Ihr Gesamtzahl an Transaktionen reicht inzwischen an die des Visa-Netzwerkes heran, das rund 12 Billionen US-Dollar pro Jahr verarbeitet. Trotz Rückgang am Krypto-Markt dominieren Stablecoins auf den größten Börsen weiterhin den Handel.

Die Nutzung von Stablecoins nimmt auch aufgrund der jüngsten Ereignisse um die Pleite-Börse FTX zu. Marktführer wie Binance und Crypto.com haben sich zusammengeschlossen, um Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zahlreiche Krypto Pre-Sales nutzen ebenfalls einen Stablecoin, um ihre Utility-Token abzusichern.

Laut CoinGecko machen Stablecoins in Bezug auf die Marktkapitalisierung derzeit rund 16,5 % des Marktes aus. Der Wert aller Stablecoins soll der Plattform zufolge zusammen etwa 140 Milliarden USD betragen. Den Markt dominiert derzeit USDT, der Stablecoin Tether, der an den US-Dollar gekoppelt ist. Das Gesamtangebot liegt derzeit bei 66,3 Milliarden USDT. Auf Platz 2 folgt der Stablecoin von Circle USDC mit 44,3 Milliarden USDC.

Krypto Pre-Sales, die auf den USDT setzen

#1 FightOut

Move-2-Earn ist das neue Konzept für die Fitness-Branche, bei der User nicht nur irgendeine digitale Fitness-App erhalten, sondern den vollumfänglichen Zugang ins Fitness-Metaverse. Die Sport-Branche steht vor großen Umbrüchen, immer weniger Menschen möchten alleine in geschlossenen Raum trainieren. Motivation gibt es bei FightOut durch den persönlichen Avatar als NFT, der für jede sportliche Belohnung des Users Auszeichnungen und Belohnungen in Form neuer Coins erhält.

FightOut revolutioniert den Fitness-Sektor, Nutzer erhalten exklusive Video-Sessions mit bekannten und erfahrenden Coaches, buchen Einzelunterricht oder lernen alles über das Fitness-Boxen. Die Plattform wurde von erfahrenen Geschäftsleuten, namhaften Box-Sportlern und Finanzexperten gegründet und ermöglicht den einfachen Einstieg in die virtuelle Welt des Metaverse. Der Utility-Token von Fightout ist an den Stablecoin USDT gebunden.

FightOut ist im Pre-Sales erhältlich: Kaufen Sie jetzt $FGHT!

#2 Dash2Trade

Kryptowährungen sind kaum zu beherrschen, ihre Kurse können leicht auch mal 10 % des Wertes an nur einem Tag einbüßen. Auch bei den täglichen Neuerscheinungen in über 10.000 Coins gibt es viel zu beachten, um zu wissen, welcher Krypto Pre-Sales wirklich was taugt. Dash2Trade bringt Handelssignale an den Kryptomarkt und damit Anfängern und Profis wertvolle On-Chain-Daten, Insights, Analysen und technische Indikatoren, um wichtige Kauf- und Verkaufssignale zu erkennen.

Dash2Trade stellt seinen Utility-Token $D2T im Januar 2023 an die erste Exchange und macht ihn damit öffentlich handelbar. Bisher ist dies nur über den Pre-Sales möglich, der allerdings mit niedrigeren Kursen belohnt. Auch dieser Krypto Pre-Sales ist an den Stablecoin USDT gebunden.

Nutzen Sie die Chance auf den $D2T Pre-Sales und steigen Sie jetzt ein!

#2 Calvaria

Das P2E Game Calvaria richtet sich an Strategen und Gamer, die gerne mit Kartendecks und NFT spielen. Im Kampf der Unterwelten sind verschiedene Avatare, angelehnt an die spanische Mythologie, im Kampf Gut gegen Böse verstrickt. Über NFT erhalten Spieler zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Die NFT können aber auch an Marktplätzen gehandelt werden, was für ein passives Einkommen sorgen kann.

Durch Calvaria erlernen vor allem Anfänger den Einstieg ins Krypto-Trading und die Gepflogenheiten des Kryptomarktes. Die Entwickler haben das Spiel speziell für diese Zielgruppe entwickelt, um in einfachen Schritte, mit spannendem Gameplay, die Schritte im Krypto-Trading zu erlernen. Die Belohnungen in Form neuer Coins der Inhouse-Währung D2T bieten darüber hinaus einen lohnenswerten Ansatz. $RIA ist ebenfalls an einen Stablecoin gebunden, und zwar den Tether USD, USDT.

Spielen Sie das spannende NFT-Kartenspiel und erhalten Sie tolle Belohnungen!

Fazit: Stablecoin übernehmen in den volatilen Märkten von Kryptowährungen einen wertvollen Beitrag und sorgen für mehr Sicherheit, Stabilität und Vertrauen. Die Akzeptanz von Kryptowährungen steigt mit der zunehmenden Verwendung von Stablecoins wie dem USDT, der auch von führenden Krypto Pre-Sales verwendet wird.

Derzeit sind vor allem die Pre-Sales von FightOut, Dash2Trade und Calvaria für Anleger interessant, da diese an den Stablecoin USDT gebunden sind und dadurch mehr Sicherheit, Transparenz und Stabilität bieten. Dash2Trade steht darüber hinaus kurz vor dem IEO auf einer Exchange und ist damit die letzte Gelegenheit für einen besonders niedrigen Preis den Utility-Token $D2T zu erwerben.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.