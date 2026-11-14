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14.11.2026 14:00:09
Trump Media group stares down $1bn debt crunch as bitcoin bet fades
Plunge in shares and cryptocurrency prices could force Truth Social owner to sell assets or take on costly new debtWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1021
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-0,31
|Japanischer Yen
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176,6725
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|Britische Pfund
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0,8344
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-0,10
|Schweizer Franken
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0,9253
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0,0018
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0,19
|Hongkong-Dollar
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8,6468
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.