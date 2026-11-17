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17.11.2026 18:30:01
Trump Media investors learn the Truth about betting on bitcoin
A $1bn convertible bond is formally due for repayment, or conversion into TMTG shares if in the money, in 2028Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,0965
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174,7325
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