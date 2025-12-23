|
23.12.2025 05:02:08
Trump Media Shares React To On-Chain Bitcoin Signals As Company Denies $40 Million Purchase (UPDATED)
This article Trump Media Stock Gains After-Hours As On-Chain Data Shows Company-Linked With President Purchased Bitcoin Worth $40 Million originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1776
|
0,0014
|
|
0,12
|Japanischer Yen
|
183,909
|
-0,7310
|
|
-0,40
|Britische Pfund
|
0,8728
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Schweizer Franken
|
0,9302
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,1582
|
0,0082
|
|
0,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.