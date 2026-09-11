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11.09.2026 05:00:50
Trump's $5,000 Stimulus Checks a Win-Win for Bitcoin and Gold, Says Anthony Pompliano: 'The More Money He Hands Out...'
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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|Britische Pfund
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-0,16
|Schweizer Franken
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0,24
|Hongkong-Dollar
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