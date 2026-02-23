23.02.2026 03:17:00

U.S. stock futures, dollar and bitcoin drop as investors await clarity on Trump’s latest tariff plans

U.S. stock-index futures declined Sunday, as investors grappled with the implications of Friday’s Supreme Court ruling that overturned most of President Donald Trump’s tariffs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1758
-0,0015
-0,13
Japanischer Yen
182,44
0,0700
0,04
Britische Pfund
0,8748
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,9123
-0,0006
-0,06
Hongkong-Dollar
9,1865
-0,0123
-0,13
Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

