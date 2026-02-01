|
02.02.2026 00:23:00
U.S. stock futures fall, along with bitcoin, as gold and silver’s sell-off may be bleeding into other markets
U.S. stock futures fell Sunday, after a tumultuous start to the year on Wall Street and ahead of another busy week of tech earnings.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1861
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
183,609
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,866
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9164
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,2664
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.