Ubisoft und Cronos: Ist das die Zukunft des P2E Gamings?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ubisoft, der renommierte Videospielentwickler und -publisher, nimmt eine entscheidende Position in der Cronos-Blockchain ein. Die Partnerschaft könnte ein Game-Changer sein, der das Gaming-Erlebnis, wie wir es kennen, transformiert. Wie wird diese Zusammenarbeit die Gaming-Welt beeinflussen? Lesen Sie jetzt den Beitrag, um nichts zu verpassen!

Ubisoft taucht tiefer in das Blockchain-Universum ein und schließt sich Cronos als Node Validator an

Der renommierte Videospielentwickler und Publisher Ubisoft hat sich laut einer Ankündigung von Cronos weiter in den Blockchain-Bereich vorgewagt und ist dem Ökosystem der Cronos-Blockchain als einer der 27 Node-Validatoren beigetreten.

Die Partnerschaft ein Zeichen für Ubisofts stetige Expansion und sein wachsendes Engagement im Bereich der Blockchaintechnologie. Zudem signalisiert es einen vielversprechenden Wandel in der Zukunft von Gaming-Innovationen.

Als Node-Validator ist Ubisoft ein wesentlicher Akteur bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit, Dezentralisierung und Stabilität der Open-Source-Blockchain von Cronos. Dabei trifft Ubisoft auch Entscheidungen über Netzwerk-Updates und Governance.

Durch den Einsatz seiner umfangreichen Expertise im Bereich Gaming kann Ubisoft wesentlich zum technischen Fortschritt des Cronos-Ökosystems beitragen.

Die Partnerschaft bringt auch die strategischen Ziele von Ubisoft mit dem kollaborativen Ansatz von Cronos in Einklang und stellt den Spielegiganten neben andere einflussreiche Mitwirkende wie Crypto.com, Blockdaemon und Dora Factory.

Die Beteiligung von Ubisoft unterstreicht den wachsenden globalen Trend von Technologieunternehmen, die das Potenzial der Blockchain und ihrer unzähligen Anwendungen anerkennen.

Durch die Erforschung der vielfältigen Möglichkeiten der Blockchaintechnologie ebnet Ubisoft den Weg für eine neue Ära des Gamings. Die Zusammenarbeit schafft die Voraussetzungen für bahnbrechende Fortschritte in der Spieleindustrie und unterstreicht das transformative Potenzial der Blockchaintechnologie.

Was ist Ubisoft?

Ubisoft ist einer der größten und bedeutendsten Spieleentwickler. Das Unternehmen hat unter die berühmte Spielereihe Assassins Creed, FarCry, Tom Clancy’s Ghost Recon, Just Dance und Rabbids herausgebracht.

Schon zuvor hat Ubisoft sich in den Web3-Bereich gewagt, während sich andere Anbieter teilweise noch sehr verhalten gezeigt haben. So hat das Unternehmen in den letzten Jahren verschiedene NFT-Kollektionen auf den Markt gebracht. Angefangen hat es mit dem NFT-Markt Ubisoft Quartz und der Kollektion für Ghost Recon Breakpoint auf Tezos. Hinzu kam eine weitere für Rabbids für das Metaverse The Sandbox und eine für Assassins Creed auf Polygon, wobei letztere auch mit einem 3D-Drucker angefertigt werden kann.

Außerdem experimentierte Ubisoft mit einem mit Minecraft vergleichbaren Spiel mit dem Namen HashCraft, welches jedoch nicht veröffentlicht wurde. Zudem arbeitete es an dem Blockchaingame Project Q, welches aufgrund der negativen Resonanz der Community jedoch während der Entwicklung wieder mit Bedauern eingestellt wurde.

Die letzte Ankündigung von Ubisoft war das neue Rollenspiel-Kryptogame Champions Tactics: Grimoria Chronicles auf der Gaming-Blockchain von Oasys, bei welcher viele große und namhafte Spieleunternehmen als Node-Validatoren operieren. Ebenso ist Ubisoft auch Validator bei Tezos und Hedera.

Überdies hat der Spieleentwickler Partnerschaften mit Axie Infinity, Sorare und Ultra. Außerdem unterstützt Ubisoft andere Entwicklerteams im Blockchainbereich über sein Entrepreneurs Lab.

Was ist Cronos?

Cronos ist eine Layer-1-Blockchain, welche auf Cosmos SDK entwickelt wurde und mit der Ethereum Virtual Machine (EVM), Unity, C++ und Unreal Games kompatibel ist. Sie erhält Unterstützung von Crypto.com, Crypto.org sowie über 500 App-Entwicklern und Partnern.

Cronos hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einführung der Selbstverwahrung in Web3 für die nächste Milliarde Kryptowährungsbenutzer sicher und einfach zu gestalten, wobei der Schwerpunkt auf Dezentralisierten Finanzen (DeFi) und GameFi liegt. Erst kürzlich hat es die Entwicklertools Cronos Play angekündigt, welche auf dem Marktplatz der Unreal Engine verfügbar sind.

In kurzer Zeit hat Cronos einen Platz unter den Top 10 der Blockchains erobert und wird bereits von weniger als 1 Million Benutzern verwendet. Das Rückgrat des Netzwerks bildet die Kryptowährung Cronos ($CRO), die ein Ökosystem von mehr als 80 Millionen Benutzern weltweit unterstützt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.