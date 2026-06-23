|
23.06.2026 09:23:47
UBS testet Ethereum für den Einsatz im regulierten Bankgeschäft
Die UBS hat gemeinsam mit dem Blockchain-Spezialisten Nethermind zwei Pilotprojekte abgeschlossen, die zeigen sollen, dass sich das öffentliche Ethereum-Netzwerk auch für die Anforderungen regulierter Finanzinstitute eignet. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,138
|
-0,0048
|
|
-0,42
|Japanischer Yen
|
183,86
|
-0,7500
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,863
|
0,0005
|
|
0,06
|Schweizer Franken
|
0,922
|
-0,0020
|
|
-0,22
|Hongkong-Dollar
|
8,9229
|
-0,0358
|
|
-0,40
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.