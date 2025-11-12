12.11.2025 07:10:00

Über 127.000 Bitcoin entwendet: China wirft US-Regierung Milliardendiebstahl vor

Vor fünf Jahren wurden einer Kryptofirma über 127.000 Bitcoin gestohlen, jetzt werden Details bekannt. Nun wirft China der US-Regierung vor, dahinterzustecken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
