12.11.2025 07:10:00
Über 127.000 Bitcoin entwendet: China wirft US-Regierung Milliardendiebstahl vor
Vor fünf Jahren wurden einer Kryptofirma über 127.000 Bitcoin gestohlen, jetzt werden Details bekannt. Nun wirft China der US-Regierung vor, dahinterzustecken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1588
|
0,0002
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
179,309
|
0,7990
|
|
0,45
|Britische Pfund
|
0,8826
|
0,0018
|
|
0,20
|Schweizer Franken
|
0,9246
|
-0,0028
|
|
-0,30
|Hongkong-Dollar
|
9,0058
|
0,0027
|
|
0,03
