Ukraine-Krieg erfasst Bitcoin und Co - was der SWIFT-Ausschluss Russlands für Krypto bedeuten könnte

Bitcoin und Co befinden sich in den Fängen geopolitischer Risiken. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat Krypto Assets in der vergangenen Woche erschüttert. Die Krise dürfte die Inflationssorgen weiter befeuern. Auswirkungen durch den Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem SWIFT sind ebenfalls denkbar. Von Timo Emden