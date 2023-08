Umweltschutz, künstliche Intelligenz und Meme-Coins: Diese neuen Coins sollten Anleger auf dem Schirm haben

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

2023 ist wieder viel los am Kryptomarkt. Nach einem harten Kryptowinter hat sich in der ersten Jahreshälfte einiges zum Guten gewendet. Nicht nur der Bitcoin hat seinen Wert in der Spitze heuer schon fast verdoppelt, XRP ist eine Steigerung um mehr als 100 % gelungen, Solana (SOL) in der Spitze sogar mehr als 200 % und auch Ethereum liegt mit rund 50 % im Plus. In diesem Umfeld kommen auch wieder vielversprechende neue Coins auf den Markt, bei denen es sich lohnen könnte, genauer hinzusehen.

In Zeiten, in denen Bitcoin und viele weitere Top-Kryptowährungen Woche für Woche neue Jahreshochs erreichen, konzentrieren sich Anleger auch gerne auf diese Coins. Allerdings kommt es inzwischen seit Monaten nicht mehr wirklich zu nennenswerten Gewinnen. Das letzte Jahreshoch ist beim Bitcoin zwar noch nicht so lange her, weit entfernt von der 30.000 Dollar Marke, die bereits im April erreicht wurde, ist es jedoch nicht gewesen.

Bei Ethereum zeigt sich ein ähnliches Bild. Den meisten Gewinn hätte man hier in diesem Jahr mitgenommen, wenn man beim Jahreswechsel eingestiegen und im April wieder ausgestiegen wäre. Das bedeutet, dass es hier seit Monaten nicht mehr viel zu holen gibt, weshalb sich Anleger vermehrt nach Alternativen umsehen. Und davon gibt es reichlich. Natürlich haben Coins jenseits der Top 100 ein höheres Ausfallrisiko, allerdings werden hier auch deutlich öfter x10 oder sogar x100-Gewinne erzielt.

Mit yPredict ($YPRED), Chimpzee ($CHMPZ), $COWABUNGA und $SHIBIE kommen 4 Coins auf den Markt, die das Potenzial für so einen Anstieg mitbringen. Von Umweltschutz über künstliche Intelligenz bis hin zu Meme-Coins ist hier alles vertreten, was sich 2023 als lukratives Investment erweisen könnte.

yPredict setzt auf KI beim Krypto-Trading

Künstliche Intelligenz ist spätestens seit dem Hype um ChatGPT nicht mehr wegzudenken. Während die einen grenzenlose Möglichkeiten sehen, bangen die anderen um ihren Arbeitsplatz. Sicher ist, dass KI hervorragend dafür geeignet ist, riesige Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen. Darauf basierend scheint das Team hinter yPredict den idealen Anwendungsfall für KI gefunden zu haben.

Die künstliche Intelligenz hinter yPredict wurde mit unzähligen Daten aus dem Kryptobereich und der technischen Analyse gefüttert und erkennt nun, wenn sich bei einem Coin ein gewisses Muster am Chart abzeichnet, oder andere Indikatoren einen guten Ein- oder Ausstiegspunkt signalisieren und sendet entsprechende Signale an die User aus. Dieser Service wird in 3 verschiedenen Modellen angeboten, wovon 2 gebührenpflichtig sind.

Die Abonnementgebühren werden dabei mit dem nativen Token der Plattform $YPRED verrechnet, wodurch dieser seinen Wert erhält. Mit steigenden Nutzerzahlen dürfte also auch der Wert von $YPRED langfristig steigen. Zur Finanzierung der Plattform wird $YPRED bereits im Vorverkauf angeboten, wobei frühe Investoren noch den großen Vorteil haben, dass der Preis bis zum Listing noch um 20 % steigt. Für diejenigen, die in der aktuellen Vorverkaufsphase einsteigen, bedeutet das einen Buchgewinn bis zum Handelsstart von 20 %, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Chimpzee macht sich für die Umwelt stark

Inzwischen können nur noch die wenigsten wegsehen und viele haben längst eingesehen, dass Umweltschutz keine Marketingkampagne mehr sein sollte, sondern dringend nötig ist. Das Team hinter Chimpzee ($CHMPZ) hat sich nicht nur verpflichtet, 10 der $CHMPZ-Token dem guten Zweck zukommen zu lassen, sondern packt auch schon im Presale mit an.

So wurden inzwischen 20.000 Bäume in Guatemala gepflanzt, mehr als 1.000 Bäume für den Wiederaufbau des brasilianischen Regenwaldes gepflanzt und tausende Dollar für den Schutz von Tierarten gespendet, die vom Aussterben bedroht sind. Neben dem guten Zweck liefert Chimpzee auch eine umfangreiche Roadmap, die den $CHMPZ-Token auch für Investoren interessant machen.

Neben einem eigenen NFT-Marktplatz (Trade to Earn) wird es auch einen Shop geben (Shop to Earn) und ein eigenes Play to Earn-Game namens Zero Tolerance, bei dem Spieler für ihren Fortschritt im Game mit $CHMPZ-Token belohnt werden. Das Konzept kommt bei Anlegern gut an, sodass im Vorverkauf bereits mehr als 1,1 Millionen Dollar zusammengekommen sind.

Neben Preissteigerungen bis zum Listing an den Kryptobörsen kommt Chimpzee in der aktuellen Vorverkaufsphase auch noch mit der Möglichkeit, sich 100 % Bonus auf seine Einzahlung zu sichern, bei der Käufer also doppelt so viele Token erhalten, wie sie bezahlen. Das sorgt schon bis zum Handelsstart für einen hohen Nominalgewinn, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen kann.

Shibie vereint Erfolg von Barbie und Shiba Inu

Seit dem Erfolg von PEPE sind Meme-Coins in diesem Jahr wieder extrem gefragt. Tag für Tag kommen neue Token auf den Markt, die ihren Wert innerhalb weniger Stunden vervielfachen, oft sogar in wenigen Tagen um das 100-fache steigen. Inzwischen weiß man, dass Shiba Inu (SHIB) und Dogecoin (DOGE) im Jahr 2021 nicht die letzten Meme-Coins waren, die es auf Milliarden-Bewertungen schaffen.

Mitten im Hype um den neuen Barbie-Blockbuster kommt mit $SHIBIE ein Mix aus Barbie und Shiba Inu und überzeugt damit die Krypto-Community von Anfang an. Zahlreiche Medien berichten bereits über den neuen Meme-Coin, der nur noch für wenige Tage im Presale erhältlich ist. Aufgrund des aktuellen Themas und der durchdachten Tokenomics gehen Beobachter davon aus, dass es sich hier um den nächsten x10 Meme-Coin handeln könnte.

COWABUNGA Coin kommt pünktlich zum Ninja Turtles Filmstart

Dass Meme-Coins, die an aktuelle Ereignisse angelehnt sind, das Potenzial haben, durch die Decke zu gehen, hat die Vergangenheit inzwischen mehrfach gezeigt. Mit dem $COWABUNGA-Token ist dem Team das Timing mehr als gelungen. Pünktlich zum Kinostart des neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Film erscheint $COWABUNGA und könnte aufgrund der niedrigen Bewertung im Presale schon bald extrem hohe Gewinne bringen.

Im Vorverkauf werden nur Token für 500.000 Dollar angeboten, was bedeutet, dass $COWABUNGA mit einer niedrigen Marktkapitalisierung an den Kryptobörsen gelistet wird. Nicht selten erreichen Meme-Coins nach einem erfolgreichen Start 100 Millionen Dollar, was für $COWABUNGA-Käufer, die im Presale eingesteigen sind, eine extrem hohe Rendite bedeuten würde. Selbst wenn es nur zu einer 10 Millionen Dollar Bewertung kommt, würde das für frühe Investoren eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals bedeuten.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

