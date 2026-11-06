Investition im Check 06.11.2026 11:03:14

Uniswap: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Uniswap: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Uniswap verdienen können.

Uniswap wurde gestern vor 1 Jahr bei 5,355 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 186,73 UNI-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 273,51 USD, da Uniswap am 05.11.2026 6,820 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,35 Prozent zugenommen.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 2,396 USD. Am 22.09.2026 erreichte Uniswap sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10,20 USD.

Redaktion Finanzen.net

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