Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Uniswap Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde Uniswap bei 7,863 USD gehandelt. Bei einer UNI-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127,17 Uniswap. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 26.02.2026 gerechnet (3,875 USD), wäre das Investment nun 492,74 USD wert. Damit wäre die Investition 50,73 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 3,173 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 12,15 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net