Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Uniswap-Engagement gewesen.

Uniswap wurde am 09.04.2025 bei 5,402 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 185,10 UNI im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 09.04.2026 574,84 USD wert gewesen, da der UNI-USD-Kurs bei 3,105 USD lag. Damit hätte sich das Investment um 42,52 Prozent vermindert.

Am 06.04.2026 erreichte UNI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,096 USD. Am 13.08.2025 erreichte Uniswap sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net