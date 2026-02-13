|Performance-Check
|
13.02.2026 11:03:13
Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Uniswap notierte gestern vor 3 Jahren bei 6,335 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 578,61 Uniswap. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 3,246 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 123,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,76 Prozent eingebüßt.
Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,173 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 12,15 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1867
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Japanischer Yen
|
181,29
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8696
|
-0,0016
|
|
-0,19
|Schweizer Franken
|
0,9119
|
-0,0012
|
|
-0,13
|Hongkong-Dollar
|
9,2761
|
0,0016
|
|
0,02
