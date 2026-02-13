Performance-Check 13.02.2026 11:03:13

Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Uniswap notierte gestern vor 3 Jahren bei 6,335 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 578,61 Uniswap. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 3,246 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 123,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48,76 Prozent eingebüßt.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 3,173 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

