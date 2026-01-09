Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Uniswap-Einstieg verlieren können.

Uniswap wurde am 08.01.2021 bei 5,879 USD gehandelt. Bei einem UNI-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,01 Uniswap. Die gehaltenen Coins wären am 08.01.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 5,488 USD 93,34 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,66 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 4,765 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 15,00 USD erreichte der Coin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net