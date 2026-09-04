Uniswap: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Uniswap verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Uniswap bei 9,678 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 103,32 Uniswap in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 03.09.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 6,291 USD 650,05 USD wert gewesen. Die Abnahme von 1 000 USD zu 650,05 USD entspricht einer negativen Performance von 35,00 Prozent.

Bei 2,396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 10,18 USD und wurde am 12.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net