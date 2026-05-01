|UNI-Performance
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01.05.2026 11:03:14
Uniswap: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
Gestern vor 1 Jahr war ein Uniswap 5,273 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in UNI investiert worden wären, hätte man nun 189,63 Uniswap im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 604,22 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.04.2026 auf 3,186 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 39,58 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 12.04.2026 erreicht und liegt bei 3,019 USD. Bei 12,15 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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