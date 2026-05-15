|Investment im Blick
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15.05.2026 11:03:13
Uniswap: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen
Uniswap war am 14.05.2021 40,39 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 2,476 UNI. Da sich der Wert eines Coins am 14.05.2026 auf 3,725 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9,223 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 90,78 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,019 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 12,15 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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