|Krypto-Invest im Blick
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29.05.2026 11:03:13
Uniswap: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen
Gestern vor 3 Jahren war ein Uniswap 5,148 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 942,50 UNI im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 919,94 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.05.2026 auf 3,048 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 40,80 Prozent eingebüßt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 29.05.2026 bei 2,996 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 12,15 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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