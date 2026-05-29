Uniswap: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Uniswap Investoren gebracht.

Gestern vor 3 Jahren war ein Uniswap 5,148 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 942,50 UNI im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 919,94 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.05.2026 auf 3,048 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 40,80 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 29.05.2026 bei 2,996 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 12,15 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net