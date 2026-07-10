Uniswap: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Uniswap-Einstiegs gewesen.

Uniswap war am 09.07.2023 5,232 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 911,45 UNI. Da sich der Wert von Uniswap am 09.07.2026 auf 3,397 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 493,85 USD wert. Damit wäre die Investition 35,06 Prozent weniger wert.

Bei 2,396 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 13.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net