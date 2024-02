Uniswap (UNI) legt um 75 % zu – Das steckt dahinter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während an Wochenenden wie gewohnt unter den 10 größten Coins nach Marktkapitalisierung nicht viel los ist, sieht es in den hinteren Reihen schon anders aus. Die dezentrale Kryptobörse (DEX) legt innerhalb von 24 Stunden um 75 % zu und ist damit der größte Gewinner unter den Top 100. Der rasante Anstieg scheint auch nicht nur von kurzer Dauer zu sein. Seit Stunden konsolidiert UNI nun auf hohem Niveau. Bis zum Allzeithoch ist immer noch viel Luft nach oben und schon im März könnte es zu einem weiteren Anstieg kommen.

Gebühren mit Investoren teilen

Die Kryptobörse Uniswap lebt von den Gebühren, die bei einem Handel entstehen – genau wie jede andere Exchange auch. Für Investoren, die den UNI-Token halten, hat es bisher keinen Unterschied gemacht, ob die Börse gut oder schlecht läuft. Sie konnten nur darauf hoffen, dass starke Zahlen auch zu mehr UNI-Käufern führen und der Kurs dadurch steigt. Das könnte sich nun schon bald ändern. Wer seine UNI in Zukunft staked, könnte schon bald an den Gebühren, die Trader zahlen und die Exchange einnimmt, beteiligt werden.

The market hasn’t yet digested how big the UNISWAP news is.



A “US based” protocol has turned a governance token into a revenue/dividend token.



Investors have always been skeptical of “governance” tokens. They always hoped that one day they would accrue value but were always… — Ran Neuner (@cryptomanran) February 24, 2024

Noch ist der Vorschlag nicht beschlossen, da der Governance Token UNI aber zur Teilnahme an der Abstimmung darüber berechtigt, ist davon auszugehen, dass bei der Abstimmung im März die überwiegende Mehrheit dafür stimmen wird. Der endgültige Beschluss könnte den UNI-Kurs dabei nochmal in die Höhe treiben.

Werden weitere Governance Token folgen?

Die Tatsache, dass Uniswap Besitzer des Governance-Tokens an den Einnahmen beteiligen will, führt zu der Frage, ob in Zukunft schon bald weitere Projekte folgen werden, die ein solches Vorhaben umsetzen. Vor allem die Reaktion der Marktteilnehmer, die den Kurs um 75 % steigen lassen, dürfte Nachahmer anlocken. Durch den Anstieg von 75 % kommt UNI nun wieder auf eine Marktkapitalisierung von fast 7,5 Milliarden Dollar.

(UNI Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden – Quelle: Coinmarketcap)

Allerdings stellen sich auch viele User auf X die Frage, ob die direkte Beteiligung an den Einnahmen der Exchange und das Mitspracherecht über zukünftige Entwicklungen den Governance-Token dann nicht doch zu einem Wertpapier machen, da die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC schon lange versucht, zahlreiche Kryptowährungen als solche einzustufen, um den Markt strenger regulieren zu können.

