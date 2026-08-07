Investmentbeispiel 07.08.2026 11:03:13

Uniswap: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Uniswap: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Uniswap gebracht.

Uniswap war am 06.08.2021 26,15 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,824 UNI im Portfolio. Mit dem UNI-USD-Kurs von gestern gerechnet (4,010 USD), wäre das Investment nun 15,33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 84,67 Prozent verkleinert.

Am 10.06.2026 erreichte UNI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Bei 12,15 USD erreichte Uniswap am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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