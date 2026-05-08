Uniswap: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre

Bei einem frühen Einstieg in Uniswap hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Uniswap wurde am 07.05.2023 bei 5,291 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in UNI investiert hat, hat nun 1 890,12 Uniswap im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 496,78 USD, da sich der Wert von Uniswap am 07.05.2026 auf 3,437 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 35,03 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 3,019 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net