|Krypto-Investment
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08.05.2026 11:03:13
Uniswap: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 3 Jahren angefallen wäre
Uniswap wurde am 07.05.2023 bei 5,291 USD gehandelt. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in UNI investiert hat, hat nun 1 890,12 Uniswap im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 496,78 USD, da sich der Wert von Uniswap am 07.05.2026 auf 3,437 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 35,03 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 3,019 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.
Redaktion finanzen.net
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