Uniswap: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Am 16.04.2023 lag der Kurs von Uniswap bei 6,316 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in UNI investiert hat, hat nun 1 583,29 Uniswap im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 423,80 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.04.2026 auf 3,426 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,76 Prozent verringert.

Bei 3,019 USD erreichte UNI am 12.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 12,15 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net