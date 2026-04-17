Entwicklung im Fokus 17.04.2026 11:03:13

Uniswap: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Uniswap: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

Bei einem frühen Uniswap-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 16.04.2023 lag der Kurs von Uniswap bei 6,316 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in UNI investiert hat, hat nun 1 583,29 Uniswap im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 423,80 USD, da sich der Wert eines Coins am 16.04.2026 auf 3,426 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,76 Prozent verringert.

Bei 3,019 USD erreichte UNI am 12.04.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 12,15 USD und wurde am 13.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1763
-0,0019
-0,16
Japanischer Yen
186,78
-0,7300
-0,39
Britische Pfund
0,8704
-0,0006
-0,06
Schweizer Franken
0,9201
-0,0029
-0,32
Hongkong-Dollar
9,2126
-0,0066
-0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen