Anlage im Check 03.04.2026 11:03:17

Uniswap: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Uniswap: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Uniswap Anlegern gebracht.

Uniswap kostete am 02.04.2021 30,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,309 Uniswap. Mit dem UNI-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,172 USD), wäre die Investition nun 10,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,50 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 02.04.2026 bei 3,172 USD. Am 13.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

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