|Anlage im Check
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03.04.2026 11:03:17
Uniswap: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Uniswap kostete am 02.04.2021 30,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,309 Uniswap. Mit dem UNI-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,172 USD), wäre die Investition nun 10,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,50 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 02.04.2026 bei 3,172 USD. Am 13.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.
Redaktion finanzen.net
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