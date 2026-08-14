Uniswap: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Uniswap Anlegern gebracht.

Uniswap kostete gestern vor 1 Jahr 12,15 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in UNI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 82,31 Uniswap. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 13.08.2026 gerechnet (3,467 USD), wäre die Investition nun 285,39 USD wert. Das entspricht einem Minus von 71,46 Prozent.

Am 10.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 11,42 USD.

Redaktion finanzen.net