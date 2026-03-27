|Krypto-Anlage im Fokus
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27.03.2026 11:03:13
Uniswap: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Uniswap kostete am 26.03.2023 5,798 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in UNI vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 724,85 Uniswap. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 082,65 USD, da sich der Wert von Uniswap am 26.03.2026 auf 3,526 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,17 Prozent gesunken.
Bei 3,173 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 12,15 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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