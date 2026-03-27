Krypto-Anlage im Fokus 27.03.2026 11:03:13

Uniswap: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Uniswap: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Uniswap verlieren können.

Uniswap kostete am 26.03.2023 5,798 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in UNI vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 724,85 Uniswap. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 082,65 USD, da sich der Wert von Uniswap am 26.03.2026 auf 3,526 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,17 Prozent gesunken.

Bei 3,173 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 12,15 USD erreichte der Coin am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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