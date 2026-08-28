Uniswap: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Uniswap Investoren gebracht.

Uniswap wurde am 27.08.2021 bei 27,37 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 3,653 Uniswap in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17,00 USD, da Uniswap am 27.08.2026 4,653 USD wert war. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 83,00 Prozent verringert.

Bei 2,396 USD erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Uniswap am 12.09.2025 bei 10,18 USD..

Redaktion finanzen.net