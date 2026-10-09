Uniswap: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Uniswap verlieren können.

Am 08.10.2021 kostete Uniswap 24,75 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in UNI investierten, hätten nun 4,041 Uniswap im Besitz. Da sich der Kurs von UNI-USD gestern auf 7,348 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,69 USD wert. Damit wäre die Investition 70,31 Prozent weniger wert.

Bei 2,396 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net