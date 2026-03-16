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16.03.2026 19:45:14
US-Iran War Could Trigger A 2008-Style Crisis And Drop Bitcoin To $10,000, Bloomberg Analyst Warns
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Devisenkurse
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Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.