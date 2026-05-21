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21.05.2026 19:43:13
USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?
USD Coin wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9 999,70 USDC im Depot. Da sich der Wert von USD Coin am 20.05.2026 auf 0,9997 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 996,53 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent.
Bei 0,9992 USD erreichte die Kryptowährung am 03.06.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 1,000 USD erreichte der Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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