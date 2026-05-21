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USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

USD Coin: Hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

So viel hätten Investoren mit einem frühen USD Coin-Engagement verlieren können.

USD Coin wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9 999,70 USDC im Depot. Da sich der Wert von USD Coin am 20.05.2026 auf 0,9997 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 996,53 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,03 Prozent.

Bei 0,9992 USD erreichte die Kryptowährung am 03.06.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 1,000 USD erreichte der Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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